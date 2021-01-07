Brezilya’daki ilaç şirketi, Sputnik V için acil kullanım izni başvurusu yapacak

Brezilya’da Rusya’nın üretim ortağı olan ilaç şirketi, Rus Sputnik V koronavirüs aşısı için acil kullanım izni başvurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Brezilya’nın Uniao Quimica ilaç şirketinin yöneticisi Fernando de Castro Marques, Sputnik V aşısının ilk dozlarının hemen gelecek ay içinde kullanıma hazır olabileceğini kaydetti.

Valor Economico finans gazetesine demecinde Castro, bunun öncesinde ise acil kullanım izni için başvuracakları Brezilya Sağlık Gözetim Kurumu’ndan (Anvisa) olumlu yanıt almaları gerektiğini belirtti.

Castro’nun sözlerini alıntılayan Valor Economico gazetesi, Rus Sputnik V aşısının Brezilya’daki üretimine bu ay başlanmasının planladığını aktardı. Gazeteye göre tam kapasite üretime geçtiğindeyse, Uniao Quimica ilaç şirketi, ülkedeki ana tesisinde ayda 8 milyon doz aşı üretebilecek.

Bunun yanında, Uniao Quimica’dan yapılan bir açıklamada da Sputnik V aşısının üretimi için gerekli olan bileşenlerin şirketin tesisine teslim edildiği belirtildi.