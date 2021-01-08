ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısının ocak sonuna kadar 438 bine çıkabileceği tahmin ediliyor

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) ocak sonuna kadar ülkede Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısının 438 bine ulaşabileceği uyarısında bulundu.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin (CDC) resmi internet sayfasında, 36 farklı modelleme çalışması baz alınarak yapılan değerlendirme sonucunda, gelecek 4 haftada 12 bin 900 ila 24 bin 900 yeni Kovid-19 ölümü kaydedilebileceği öngörüsünde bulunuldu.

Raporda, "30 Ocak'a kadar, Kovid-19 ölümlerinin 405 bin ile 438 bin arasında bir rakama ulaşabileceğini tahmin ediyoruz" ifadeleri yer aldı.

ABD'deki günlük vakalar CDC raporu ile uyumlu

Bu arada, ABD'deki günlük Kovid-19 ölümleri, CDC'nin raporunun işaret ettiği şekilde artış gösterdi.

Johns Hopkins Üniversitesi'nden alınan verilere göre, ülkede dün 3 bin 865 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, toplam can kaybı sayısı 361 bin123'e ulaştı, virüs bulaşanların sayısı 21 milyonu aştı.

Covid Tracker Project isimli kuruluşun verilerine göre de dün itibarıyla ABD hastanelerinde Kovid-19 tedavisi gören hasta sayısı 132 bin 476'ya yükseldi.