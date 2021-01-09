Paraguay'da Sputnik V aşısının tescili için başvuru yapıldı

Paraguay Halk Sağlığı İdaresi Başkanı Maria Antonieta Gamarra, Radio 1000'e yaptığı açıklamada Guayakí adlı laboratuvarın Sputnik V'nin tescili için başvuruda bulunduğunu doğruladı.

Gamarra, talebin onaylanması ve aşının tescil edilmesi için aşıyla ilgili daha fazla bilgi ve belgeye ihtiyaçları olduğunu ifade etti.

Aşının tam kullanım izniyle acil kullanım izni arasındaki farka dikkat çeken Gamarra, "Rus aşısını kullanmaya başlayan tüm ülkeler, sadece acil kullanım izni verdi. Ancak faz 3 testleri henüz tamamlanmadığı için aşı henüz hiçbir ülkede tam kullanım için tescil edilmedi" diye ekledi.