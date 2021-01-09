Ukrayna Sağlık Bakanı Stepanov'un iddiası: Sputnik V'nin etrafında 'büyük bir politika' söz konusu

Harkov merkezli Biolek firmasının Rus Sputnik V aşısının tescili için dilekçe verdiğini doğrulayan Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, şirketin daha tescil formunu ve dosyasını sunması gerektiğini ifade etti. Stepanov, aşının etrafından 'büyük bir politika' söz konusu olduğunu öne sürdü.

Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, Biolek firmasının Sputnik V'nin tescili için yaptığı başvuruya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Spetanov, düzenlediği basın toplantısında "Henüz sadece dilekçe verdiler. Daha tescil formunu ve dosyasını sunmaları gerekiyor. Bu dosyada aşının güvenliği, faz 1, faz 2 ve faz 3 testlerinin sonuçları açık şekilde yansıtılmalı. Nihayetinde biz, siyasi sloganları değil, Rus aşısının ne olduğunu göreceğiz" dedi.

Söz konusu belgelerin incelenmesinin ardından Rus aşısı hakkında daha net konuşabileceklerini kaydeden Stepanov, "Bu aşı etrafında 'büyük bir politika' söz konusu. Ancak Ukraynalıların sağlığı, 'bu aşı etrafında yaşanan enformasyon savaşları' için bir bahane olamaz" ifadelerini kullandı.

Stepanov, Ukrayna Sağlık Bakanlığı'nın önde gelen küresel üreticilerin aşılarını Ukrayna'ya getirecek güçte olduğunu ekledi.

Önceki gün Ukraynalı ilaç şirketi Biolek, Rusya'da geliştirilen Kovid-19 aşısı Sputnik V'nin tescili için 31 Aralık'ta Ukrayna Sağlık Bakanlığı'na başvuru yaptığını doğrulamıştı.

Biolek'in Sputnik V'nin tescil edilmesi için yaptığı başvuru basına yansımış ve Ukrayna Sağlık Bakan Yardımcısı Lyaşko, Sputnik V'nin faz 3 aşaması tamamlanmadan tescilinin mümkün olmayacağını söylemişti.