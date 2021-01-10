Cezayir Sputnik V aşısını Afrika’da tescil eden ilk ülke oldu

Cezayir’in, Rusya’nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı geliştirdiği Sputnik V aşısını tescil eden ilk Afrika ülkesi olduğu bildirildi.

Rus koronavirüs aşısının resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Rusya Doğrudan Yatırım Fonu’nun (RDIF) duyurusuna göre Sputnik V’yi Afrika’da ilk tescil eden ülkenin Cezayir olduğu belirtildi.

Açıklamada, “Rusya Doğrudan Yatırım Fonu, Sputnik V aşısının Afrika’da ilk kez tescil edildiğini duyuruyor. Cezayir İlaç Endüstrisi Bakanlığı’nın açıklamasına göre Sputnik V 10 Ocak'ta tescil edildi” ifadelerine yer verildi.

Russian Direct Investment Fund announces the first registration of Sputnik V in Africa. Ministry of Pharmaceutical Industry of Algeria registered Sputnik V on January 10th. https://t.co/RYhKDLCRcb — Sputnik V (@sputnikvaccine) January 10, 2021

RDIF’in konuya ilişkin açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:

“Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF, Rusya’nın egemen fonu), Rus koronavirüs aşısı Sputnik V'nin, aşının kullanımını resmi olarak doğrulayan Afrika kıtasının ilk ülkesi olan Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti’nin Ulusal İlaç Ürünleri Ajansı tarafından tescil edildiğini duyuruyor. Tescil, hızlandırılmış prosedür (emergency use authorization) çerçevesinde gerçekleştirildi. Sputnik V aşısı benzer bir prosedürle daha önce Arjantin, Bolivya ve Sırbistan’da tescil edilmişti. Aşının Cezayir'e tedariki, RDIF'in Hindistan, Çin, Güney Kore ve diğer ülkelerdeki uluslararası ortakları aracılığıyla sağlanacak. Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Genel Direktörü, şu açıklamada bulundu:

“RDIF Sputnik V aşısının Afrika'da ilk tescilini memnuniyetle karşılıyor. Aşının Cezayir'e tedariki, Cezayir vatandaşlarının sağlığının korunmasını ve ekonomik faaliyetlerinin tamamen canlanmasını mümkün kılacak.”