DSÖ, Sputnik V'nin acil kullanımını istişare edecek

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) Rusya’nın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği Sputnik V aşısının acil durumlarda kullanılmasına izin verilmesi ile ilgili uzman düzeyinde ilk görüşmelerinin 20 Ocak’tan sonra yapılacağı bildirildi.

Rusya Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Sergey Glagolev, Rossiya 1 televizyonuna demecinde DSÖ’nün Sputnik V aşısının acil durumlarda kullanılmasına izin verilmesi ile ilgili uzman düzeyinde ilk görüşmelerinin 20 Ocak’tan sonra yapılacağını belirtti.

Glagolev, “Dünya Sağlık Örgütü’nün Sputnik V aşısının acil durumlarda kullanmak üzere yetkilendirme statüsüne ilişkin başvuru ile ilgili uzman düzeyinde ilk görüşmeler, 20 Ocak'tan sonra çevirimiçi olarak yapılacak” diye konuştu.

Daha önce Rusya Sağlık Bakan Yardımcısı Aleksey Kuznetsov, Sputnik’e demecinde DSÖ'nün acil durumlarda kullanılmak üzere belirlenen aşıların listesine dahil olmanın diğer ülkelerde tescil işlemlerini kolaylaştırdığını, ayrıca aşının DSÖ ve UNESCO aracılığıyla Birleşmiş Milletler'in (BM) himayesinde uluslararası programlar çerçevesinde tedarik edilmesini mümkün kıldığını açıklamıştı.