Papa'nın kişisel doktoru koronavirüs komplikasyonları nedeniyle hayatını kaybetti

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis'in kişisel doktoru Fabrizio Soccorsi'nin 78 yaşında koronavirüs kaynaklı komplikasyonlar sonucu hayatını kaybettiği açıklandı.

Papa'nın Soccorsi ile en son ne zaman görüştüğü henüz bilinmiyor. Soccorsi onkolojik bir hastalık sebebiyle 26 Aralık'ta Roma'da hastaneye kaldırılmıştı.

Papa koronavirüs aşısıyla ilgili cumartesi günün 'Aşıyı reddetmek intihar gibi, ben de aşı olacağım' açıklamasını yapmıştı.

Pope Francis’ personal doctor dies from coronavirus complications, report says@Pontifex https://t.co/O7PKSYPu7a — Sputnik (@SputnikInt) January 11, 2021

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