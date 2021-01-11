Rusya Sağlık Bakanlığı'ndan 'Sputnik Light' aşısının testlerine izin

Rusya Sağlık Bakanlığı, Gamaleya Araştırma Merkezi’ne iki bileşenli Sputnik V aşısının tek bileşenli versiyonu olan ‘light’ koronavirüs aşısının klinik testlerinin yapılmasına izin verdi. Klinik araştırmalarda 150 gönüllü yer alacak.

Sputnik V aşısının tek bileşenli versiyonu olan ‘light’ koronavirüs aşısının klinik testlerine izin çıktı.

Testler 150 gönüllünün katılımıyla gerçekleştirilecek.

‘Sputnik Light’ aşısının güvenliği, tolere edilebilirliği ve bağışıklık sağlayıcılığının değerlendirilmesinin amaçlandığı testlerin başlangıç ve bitiş tarihi olarak 8 Ocak 2021-31 Aralık 2021 belirtiliyor.

Araştırmalar Seçenov Tıp Üniversitesi, Eko-Bezopastnost (Eko-Güvenlik) Bilimsel Araştırma Merkezi’nde ve Smorodintsev Grip Araştırma Enstitüsü’nde gerçekleştirilecek.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ‘light’ aşının geliştirildiğini aralık ayında bildirmişti. Putin bu aşının antikor geliştirme süresinin daha kısa olacağını söylemişti. Daha sonra Gamaleya Araştırma Merkezi’nin Başkanı Aleksandr Gintsburg, aşının 4 aya kadar bağışıklık sağlayacağını, etkisinin yaklaşık yüzde 85 oranında olacağını kaydetmişti. Gintsburg, ‘light’ aşıların yurtdışına sevk edileceğini, Rusya vatandaşlarına iki bileşenli aşının yapılacağını da söylemişti.

Toplu aşılama sırasında yardımcı olması beklenen, Sputnik V’nin sadeleştirilmiş versiyonu olan bu aşının geliştirilmesindeki başlıca amaç ise koronavirüs kaynaklı can kaybı sayısının yüksek olduğu ülkelerde, bu sayıyı düşürmek.

Gintsburg bir başka açıklamasında Sputnik V aşısının koronavirüse karşı 2 yıl koruma sağlayacağını ifade etmişti.