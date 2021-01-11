Rus Vektor Bilim Merkezi, İngiltere'de ortaya çıkan koronavirüs mutasyonunun numunesini inceliyor

Rusya Devlet Viroloji ve Biyoteknoloji Araştırma Merkezi Vektor’un, koronavirüsün İngiltere’de ortaya çıkan yeni mutasyonunun numunesine sahip olduğu, numunenin Aralık 2020’de Rusya’ya gelen enfekte bir kişiden alındığı ve incelemelerin sürdüğü bildirildi.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu’nun (Rospotrebnadzor) açıklamasına göre, Vektor Bilim Merkezi, İngiltere’de ortaya çıkan yeni koronavirüs mutasyonunun bir numunesini elde etti.

Numune Aralık 2020’de bir hastadan alındı ve üzerindeki incelemeler sürüyor.

Rospotrebnadzor Başkanı Anna Popova, koronavirüsün ilk önce İngiltere’de tespit edilen türünün, İngiltere’den dönen bir grup Rusya vatandaşına tetkik yapıldığı sırada saptandığını belirtmişti.

Popova’nın açıklamasına göre, kasım sonundan İngiltere ile uçuşların askıya alındığı 22 Aralık’a kadar ülkeye 7 binden fazla kişi dönmüş, 32’sinde koronavirüse rastlanmış, ancak sadece birinde yeni tür tespit edilmişti.

Vakanın geçen yılın sonunda saptandığına dikkat çeken Popova, bu kişinin semptom taşımadığını ve iyi hissettiğini söylemişti.

Yeni türün daha tehlikeli olmasa da daha bulaşıcı olabileceğini belirten Popova, Rusya’da kullanılan PCR test sistemlerinin bu virüsü tespit edebildiğini, ülkede tescil edilen aşıların da kesinlikle koruyuculuk sağladığını kaydetmişti.