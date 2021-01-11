Arjantin’de, daha fazla insanı aşılamak için Sputnik V aşısından tek doz kullanılması tartışılıyor

Arjantin’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının sayısı artmaya devam ederken ülke yönetiminin, Rusya’nın geliştirdiği Sputnik V aşısının sadece ilk bileşenini daha fazla vatandaşı aşılamak için kullanılmasının olasılıklarını masaya yatırdığı öğrenildi.

Arjantin Sağlık Bakan Yardımcısı Carla Vizzotti, Pagina12 gazetesine demecinde ülke yönetiminin salgının önünü kesmek amacıyla Rusya’nın geliştirdiği Sputnik V aşısının sadece ilk bileşenini daha fazla vatandaşı aşılamak için kullanılmasını, ikinci bileşeninin ise salgın kontrol altına alındıktan sonra yapılmasını tartıştığını açıkladı.

“Duruma geniş bir açıdan bakmalıyız, zira kesinlikle benzeri görülmemiş bir durum bu. Aşı dozları arasındaki aralıklar en az 21 gün olmalı, ancak daha fazla zaman geçerse bu ciddi bir sorun değil” diyen Vizzotti, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sağlık alanında dikkate almamız gereken en önemli karar, Mart ayına kadar 10 milyon kişiye iki doz aşı mı yaptırmak istediğimiz, yoksa 20 milyon kişiye tek doz aşı mı yaptırmayı tercih ettiğimiz olmalı. Pandemi bağlamında ilk dozla daha fazla insanı aşılamanın ve salgın kontrol altına alınıncaya kadar ikincisini ertelemenin mümkün olduğunu düşünmek çok mantıklı.”

Vizzotti aynı zamanda Arjantin uçağının bu hafta getirmesi beklenen 300 bin doz Sputnik V aşısının, ikinci bileşen söz konusu olduğu için ilk dozu almış olanlar için kullanılacağını vurguladı.

Arjantinli bakana göre yetkililer, bundan sonraki teslimatlar sırasında Rusya’dan daha önce olduğu gibi yüzde 50’ye 50 değil, aşının ilk bileşeninden daha fazla doz talep etmenin olanaklarını inceliyor.