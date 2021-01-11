RDIF: Sputnik V aşısının yakın zamanda 10 daha ülkede tescil edilmesini bekliyoruz

Rus Pervıy Kanal televizyonuna konuşan Dmiriyev, Kovid-19 salgınına karşı geliştirilen Sputnik V aşısının bu ay içinde daha 10 ülkede tescil edilmesinin beklendiğini belirtti.

Dmitriyev, “Sputnik V aşısını bu ayın sonuna kadar tescil edecek daha yaklaşık 10 ülke kadar olmasını bekliyoruz” diye konuştu.

Sputnik V aşısının son olarak dün Cezayir’de ve bugün Filistin’de tescil edildiği bildirilmişti. Cezayir Rus aşısını Afrika’da, Filistin ise Ortadoğu’da tescil eden ilk ülkeler oldu. Aşılar, hızlandırılmış prosedür çerçevesinde, klinik testler yapılmadan tescil edildi. Daha önce Sputnik V aşısı benzer şekilde Arjantin, Bolivya ve Sırbistan’da da tescil edilmişti.

Gamaleya Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen ve dünyada Kovid-19'a karşı tescilli ilk aşı olma özelliğine sahip Sputnik V’nin uygulandığı kişilerde uzun vadede herhangi bir olumsuz etki gözlenmedi. Aşı, iyi çalışılmış ve güvenli olduğu kanıtlanmış bir insan adenovirüs vektör tabanına dayanıyor.

Sputnik V, tescil sonrası çalışmadaki son kontrollerde veri analizinin sonuçlarına göre yüzde 91.4, ağır vakalarda ise yüzde 100 verimlilik gösterdi.