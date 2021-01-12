Vücutta koronavirüsün yayılmasını etkileyen enzim bulundu

Almanya’daki Tübingen Üniversitesi’nden bilim insanları, insan vücudunda yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını etkileme yeteneğine sahip bir enzim tespit etti.

Alman medyasının aktardığına göre, uzmanlar, Kovid-19 hastalığına yol açan SARS-CoV-2 virüsünün akciğerlerde yayılma sürecini gösteren bilgisayar modeli sayesinde virüsün, hücrelerin içlerine nüfuz etmesine yardımcı olan özel maddeler üretmeye zorladığı sonucuna vardı.

Guanilat kinaz 1 (GK1) enziminin virüs için özel bir öneme sahip olduğu ortaya çıktı. Bilim insanları bu enzimi vücuttan “kaldırdıktan” sonra SARS-CoV-2 üremesi durdu.

Bilim insanları, bu keşfin Kovid-19 tedavisine yönelik ilaçların geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için çok büyük öneme sahip olduğunu düşünüyor.