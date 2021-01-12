Malezya Başbakanı: Sputnik V alımıyla ilgili görüşmelerde son aşamaya gelindi

Bernama haber ajansının aktardığına göre Yasin, "Hükümetimiz, Sinovac, CanSino ve Gamaleya Merkezi ile görüşmelerin son aşamasını yürütüyor" dedi.

Yasin, Malezya hükümetinin Pfizer'in geliştirdiği aşının kullanılmasını onayladığını belirterek bu aşının ilk partisini şubat sonuna doğru teslim almayı beklediklerini ifade etti.

Yasin, Malezya'da sürü bağışıklığının oluşması için 20-23 milyon kişiye (nüfusun yüzde 60-70'i) aşı yapılması gerektiğini ekledi.

Aralık sonuna doğru aşı tedariki konusunda açıklama yapan Yasin, İngiliz ilaç şirketi AstraZeneca ile Kovid-19 aşısı satın almak için anlaşma imzaladıklarını, Çinli şirketler Sinovac ve CanSino'nun yanı sıra Rus Gamaleya Araştırma Merkezi ile de aşı alımı konusunda yürüttükleri görüşmelerin sürdüğünü söylemişti.

Malezya hükümetinin, AstraZeneca ile 6.4 milyon doz yeni tip koronavirüs aşısı satın almak için anlaşma imzaladığı basına yansımıştı.