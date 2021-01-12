RDIF: 'Sputnik Light' aşısı yurtdışında kullanılacak

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF), iki bileşenli Sputnik V aşısının tek bileşenli versiyonu olan ‘light’ koronavirüs aşısının sadece yurtdışında kullanılacağını, Rusya’da iki bileşenli Sputnik V aşısının uygulanacağını belirtti.

RDIF Genel Direktörü Kirill Dmitriyev, bugünkü basın toplantısında, “Sputnik Light, yeni tip koronavirüs salgının zirvesini yaşayan ve olabildiğince çok hayat kurtarmaya çalışan birçok ülke için etkili bir geçici çözüm haline gelebilir” ifadesini kullandı.

Sputnik Light’ın yüzde 85 etkinlik gösterebileceğini dile getiren Dmitriyev, Rusya’da halkı koronavirüse karşı aşılamada kullanılan temel aşı olarak Sputnik V’nin kalacağını kaydetti.

Rusya Sağlık Bakanlığı, 8 Ocak’ta Sputnik Light aşısının testlerine izin vermişti. RDIF, bu aşının klinik araştırmalarıyla ilgili tüm harcamaları karşıladığını açıklamıştı.

Gamaleya Araştırma Merkezi’nin Başkanı Aleksandr Gintsburg, aşının 4 aya kadar bağışıklık sağlayacağını kaydetmişti.