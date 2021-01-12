Aşı olanlar önce rıza formu imzalayacak

Kısa bir süre içinde Türkiye'de de Kovid-19 aşısının uygulanması bekleniyor. Aşı yapılanlara 'hastaya konulan teşhis, uygulanacak tedavi ve oluşabilecek riskler açısından bilgilendirme ve tıbbı işlem için hastanın rızasına alma' amacı taşıyan ONAM formu imzalatılacak.

Çin’den gelen 3 milyon dozluk ilk parti aşıların hazırlıklarında sona yaklaşılırken gelecek hafta belirlenen plan dahilinde aşılar yapılmaya başlanacak.

Hükümet yetkilileri, Alman BioNTech’le yapılan anlaşma gereği ilk 500 bin aşının da 10 gün içinde Türkiye’de olacağını öne sürdüler. Aşılama önce sağlık çalışanları, 65 yaş üstü, emniyet mensupları, öğretmenler, huzurevi çalışanlarına yapılacak.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre aşı yapılanlara 'hastaya konulan teşhis, uygulanacak tedavi ve oluşabilecek riskler açısından bilgilendirme ve tıbbı işlem için hastanın rızasına alma' amacı taşıyan ONAM formu imzalatılacak. Rutin olarak yapılan 13 aşıda alınmayan bu belgenin, salgın döneminde acil aşılama kararı alınması ve bu aşıların henüz ruhsat almamaları nedeniyle sorumluluğun vatandaşla paylaşılması için gerektiği öğrenildi.

İki doz arasındaki sürenin açılmasına, yani 28 gün olmasına Bilim Kurulu karar verdi. İnaktif aşılarda iki dozun arası ne kadar açılırsa, o kadar etkin olduğu belirtiliyor.