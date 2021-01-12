Rusya, İngiltere ile uçuş yasağını 1 Şubat'a kadar uzattı

Rusya’da koronavirüsün yeni mutasyonunun ortaya çıktığı İngiltere ile uçuşların askıya alınması kararı 1 Şubat’a kadar uzatıldı.

Koronavirüsle mücadele merkezinden yapılan açıklamada, “Halkın sağlığının korunması için kısıtlamalar 1 Şubat 2021 23.59’a kadar uzatıldı” ifadeleri kullanıldı.

Rusya, İngiltere ile uçuşları 22 Aralık’ta askıya almıştı.

Rusya Devlet Viroloji ve Biyoteknoloji Araştırma Merkezi Vektor’un, koronavirüsün İngiltere’de ortaya çıkan yeni mutasyonunun numunesine sahip olduğu, numunenin Aralık 2020’de Rusya’ya gelen enfekte bir kişiden alındığı ve incelemelerin sürdüğü bildirilmişti.