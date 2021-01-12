İstanbul İl Sağlık Müdürü Memişoğlu: Koronavirüs aşısı olup olmayacağınızı e-Nabız'dan veya SMS ile öğrenebilirsiniz

Koronavirüs ve aşılama sürecine ilişkin açıklamalarda bulunan İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Memişoğlu, vatandaşların koronavirüs aşısı olup olmayacaklarını E-Nabız sisteminden ya da 2023'e 'Aşıla' yazarak SMS atarak öğrenebileceklerini söyledi. Memişoğlu ayrıca hastaneye gelemeyen vatandaşlarına evlerine giderek aşı yapılacağını belirtti.