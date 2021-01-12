Rusya’da koronavirüs salgınının son 24 saatinde 22 bin 934 yeni pozitif vaka kaydedildi

Rusya'da son 24 saate ilişkin Kovid-19 verilerine göre 22 bin 934 yeni vaka tespit edildi, son pozitif vakalarla birlikte ülke genelinde koronavirüs vakalarının toplamı 3 milyon 448 bin 203’e yükseldi.

Koronavirüsle mücadele merkezinden yapılan açıklamada, Rusya’nın 85 bölgesinde 22 bin 934 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği, son pozitif çıkanlarla birlikte ülke genelinde koronavirüs vakalarının toplam sayısının 3 milyon 448 bin 203’e yükseldiği belirtildi.

Yeni vakaların yüzde 12.3’ünde (2 bin 827 kişi) hastalığın klinik semptomlarının görülmediği ifade edildi.

En çok yeni vakalarının saptandığı kent ve bölgeler, Moskova (5 bin 1 kişi), St. Petersburg (2 bin 731 kişi), Moskova bölgesi (1.083 kişi), Nijniy Novgorod bölgesi (442 kişi) ve Rostov bölgesi (394 kişi) olarak sıralandı.

Açıklamada ayrıca son 24 saat içinde koronavirüs nedeniyle 531 kişinin hayatını kaybettiği, bu artışla birlikte salgının başından bu yana Rusya genelinde Kovid-19 kaynaklı ölümlerin toplam sayısının 62 bin 804’e yükseldiği kaydedildi.

En çok ölüm vakalarının saptandığı kent ve bölgeler Moskova (72), St. Petersburg (68), Rostov bölgesi (26), Moskova bölgesi (25) ve Sverdlovsk bölgesi (18) şeklinde sıralandı.

Enfeksiyonu yenerek sağlıklarına kavuşan kişilerin sayısını 24 bin 755 kişi olarak açıklayan merkez, son 24 saatte hastanelerden taburcu olan bu kişilerle birlikte Rusya’da salgının başından bu yana tedavi olarak sağlığına kavuşanların sayısının 2 milyon 825 bin 430’a ulaştığını kaydetti.