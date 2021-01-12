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    İstanbul'da Kovid-19 aşı odaları için hazırlıklar tamamlandı

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    Koronavirüs salgını
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    Sağlık Bakanlığı'nca Kovid-19 salgını sürecinde hastanelerde 'Aşı Uygulama Odası' oluşturulması hakkında il sağlık müdürlüklerine gönderilen yazı kapsamında, İstanbul genelindeki kamu hastaneleri ve özel hastanelerde aşı odaları hazırlandı.

    Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nce 'Hastanelerde Aşı Uygulama Odası Oluşturulması Hakkında' resmi yazı, 7 Ocak'ta 81 il sağlık müdürlüğüne gönderildi. 

    Yazıda, Kovid-19 salgını sürecinde, kamu, özel ve üniversitelere ait tüm hastaneler bünyesinde aşı yapılması için 'Aşı Uygulama Odası' belirleneceği, bu odaların acil servisten uzakta olacağı belirtildi. Yazıda, aşı uygulaması yapılacak vatandaşların hastanelere randevu alarak geleceği kaydedildi.

    'Aşı uygulama polikliniklerini hasta içerisinde ayırdık'

    Uygun koşullarda aşıların saklanıldığı hastanedeki aşı uygulama odaları, aşı dolabı, buz akülerinin olduğu aşı taşıma çantası, hastalarda aşıya bağlı istenmeyen etki oluşması halinde müdahale edebilmek için ekipmanlar, oksijen, vakum, elektrik setleri, hasta başı ünitesi ve sedye ile dizayn edildi.

    Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Acil Kliniği İdari Sorumlusu ve Ortopedi ve Nöroloji Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mücahit Kapçı yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın talimatıyla hastanelerindeki aşı uygulama hazırlıklarına çok önceden başladıklarını, bu kapsamda poliklinikleri belirlediklerini, hastanenin uygun yerlerinde personel ve altyapı planlamasını yaptıklarını anlattı.

    © AA / Arif Hüdaverdi Yaman
    Doç. Dr. Kapçı, hastaneleri 1000 yataklı olduğu için en az 25 poliklinik açılması istendiğini ancak kendilerinin 50 polikliniği aşı için hazırladıklarını, ihtiyaç olursa 50'nin üzerinde de planlama yaptıklarını dile getirdi.

    Hastanenin 6 kule 3 ana bloktan oluştuğuna değinen Kapçı, her blokun altında uygun alanlarda aşı poliklinik alanlarını oluşturduklarını belirterek, aşı uygulama odalarının hazırlanmasında dikkat edilen noktalara ilişkin şunları söyledi:

    • "Her şeyden önce hastaların randevu sistemiyle olsa bile yığılmadan, herhangi bir birikime yol açmadan aşılama sürecinin tamamlanması istendi. Biz de planlamamızı ona göre yaptık. Hastanenin diğer sağlık hizmetleri sürdürülürken aşı için ayrılan alanların bu alanlara çok temas etmemesine dikkat ettik.
    • Mümkün mertebe girişlerini de ayrı tutmaya çalıştık. Hastalar aşıdan sonra, yarım saat kadar olası bir istenmeyen etki nedeniyle gelişebilecek reaksiyonlarda gözümüzün önünde olsun diye bekleme alanları oluşturduk. Aşı uygulama polikliniklerini hastane içerisinde ayırabildiğimiz kadar ayırdık.
    • Bu hastalar sonuç itibarıyla yoğun tıbbi hizmetin sunulduğu diğer polikliniklerle aynı yerde değil. Mesela bu kat için söyleyecek olursak; sadece aşı yapılan hastalarımız için bir yer ayırdık. F Blok'ta daha geniş bir havzamız var. Orada 48 poliklinikle hizmet verebilecek bir alan ayırdık, daha da genişleyebilecek şekilde"

    'Aşı olma kriterini SMS ile 2023'e mesaj atarak öğrenebilirler'

    Doç. Dr. Kapçı, öncelikle sağlık çalışanlarının, sonrasında 65 yaş üstü hastaların aşılanacağından bahsederek, şöyle devam etti:

    • "Fakat aşı için belli kriterler var. Öncelikle durum bilgisinin belirlenmesi gerekiyor. Kişiler bu durumu SMS ile 2023'e mesaj atarak ya da e-Nabız uygulamasından öğrenebilirler. Bu uygulamaya girdiklerinde aşı için öncelikli olup olmadıkları bilgisi karşılarına çıkıyor.
    • Eğer aşı olmaya uygunsa kişi randevu al butonuna yönlendiriliyor. Kişilerin aile hekimlerinden ya da hastanelerinden randevu alabilecek şekilde dizayn edildi uygulama. Randevu oluşturulduktan sonra da hastanemize geldiğinde kayıt birimlerimizden hastanın öncelikli durumu teyit edilerek kayıtları açılıyor.
    • Daha sonra kişiyle eşleştirilmiş olan aşılar barkod üzerinden - çünkü aşılar da aşı takip sistemi üzerinden takip edilerek soğuk zincir takibi yapılarak geliyor- kişiye uygulanıyor."

    'Her poliklinikte 1 saat içerisinde 6 hastanın aşılanması planlanıyor'

    Doç. Dr. Kapçı, aşının 2 doz şeklinde uygulanacağını hatırlatarak, hastanın ilk aşısının uygun bir şekilde yapıldıktan sonra ikinci doz aşısı için randevularının oluşturulacağını ifade etti.

    Sağlık çalışanları için kurumun kendi aşı poliklinikleri varsa ilk 5 gün içerisinde aşılanmasının yapılıp bitmesinin planlandığını aktaran Kapçı, aşı polikliniği olmayan sağlık kuruluşlarındaki çalışanlar içinse en yakın sağlık kuruluşunda, süreç başladıktan sonra 10 gün içerisinde aşı uygulamasının planlandığını söyledi.

    Doç. Dr. Mücahit Kapçı, altyapılarının hazır olduğunu, Sağlık Bakanlığı'nın yazılımlarla da bu altyapıyı desteklediğini ve 1-2 gün içerisinde talimat geldiği takdirde aşılamaya başlayacaklarını dile getirdi.

    Hastanelerinde günde kaç kişinin aşılanmasının planlandığına yönelik Kapçı, şu değerlendirmelerde bulundu:

    • "Süreçlerin takibinde bir hastaya ortalama 10 dakika gibi düşünüyoruz. Her ne kadar izlem süresi ayrı yerde olsa da her bir poliklinikte 1 saat içerisinde yığılma olmayacak şekilde 6 hastanın aşılanması planlanıyor. Mesela burada 50 polikliniğin aktif çalıştığını düşünürseniz, 1 saat içerisinde 300 hastanın aşılanabileceğini söyleyebilirim.
    • Tabii, gün içerisindeki randevuların doluluklarını bilemiyoruz. Çünkü 08.30'dan 24.00'e kadar mesai süresi içerisinde planlanıyor. Bu sürede bütün randevuların dolu olduğunu varsayarsak şayet 1 saat içerisinde hastanemizde 300 kişi aşılanabilecek."
    Etiketler:
    Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, koronavirüs tedbirleri, Koronavirüsle mücadele, Koronavirüs aşısı, Koronavirüs, İstanbul
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