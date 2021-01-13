Meksika, 24 milyon doz Sputnik V aşısı satın almayı planlıyor

Meksika Sağlık Bakan Yardımcısı Hugo Lopez-Gatell, ülkesinin 24 milyon Rus Sputnik V aşısı satın almayı planladığını söyledi.

Meksika Sağlık Bakan Yardımcısı Hugo Lopez-Gatell, ülkesinin Rusya’da geliştirilen dünyanın tescilli ilk koronavirüs aşısı Sputnik V ile ilgilendiğini ve 24 milyon doz satın almayı planladığını belirtti.

Gazetecilere konuşan Lopez-Gatell “Meksika hükümetine Rus Gamaleya Enstitüsü'nden aşı alabilme imkanı verecek ön anlaşmayı yaptık. 24 milyon doz aşıyı 12 milyon kişi için kullanmayı düşünüyoruz” dedi.

Lopez-Gatell, geçen hafta ziyaret ettiği Arjantin’de aşının geliştirilmesinde rol alan Rus bilim insanları ve tanıtımını yapan temsilcilerle görüştüğünü de sözlerine ekledi.

Eylül ayında Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF), Meksika’ya 32 milyon doz Sputnik V aşısı tedarik edeceklerini açıklamıştı.

Meksika, aralık ayında Pfizer ve BioNTech aşısını, ocak ayı başlarında ise AstraZeneca ve Oxford ilacını onaylamıştı. Aralık ayı sonunda sağlık personelinin aşılanmaya başladığı ülkede, şubat ayından itibaren toplu aşılamaya geçilmesi planlanıyor.