BM, Putin'in koronavirüs aşısı teklifini görüşüyor

BM Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric, Putin'in BM çalışanlarına ücretsiz Kovid-19 aşısı sağlama teklifini değerlendirmeye aldıklarını ve bu konuda DSÖ ile temas halinde olduklarını söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in BM çalışanlarına Rusya’da geliştirilen Kovid-19 aşısının ücretsiz sağlanması teklifini incelediklerini ve bu konuda Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile temas halinde olduklarını belirtti.

Dujarric, düzenlediği basın toplantısında konuya ilişkin soruya verdiği yanıtta “Şu an üzerinde çalışılıyor, aynı zamanda DSÖ ile de konuyla ilgili görüşmelerde bulunuyoruz” ifadesini kullandı.

Putin, eylül ayında BM 75. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, BM çalışanlarına Rusya’da geliştirilen Kovid-19 aşısının ücretsiz olarak sağlaması teklifinde bulunmuştu.

Rusya Sağlık Bakanlığı, Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen Sputnik V aşısını 11 Ağustos 2020'de tescil etti. Dünyanın tescillenen ilk aşısı olan Sputnik V’nin tescil sonrası araştırmaları 7 Eylül'de Moskova'da başladı. Güvenlik, etkinlik ve uzun vadede olumsuz sonuçların gözlenmemesi gibi birçok avantaja sahip aşı ayrıca, üzerinde çokça çalışılmış ve güvenli olduğu kanıtlanmış bir insan adenovirüs vektör tabanına dayanıyor.