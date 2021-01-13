'Tüm nüfus aşılansa bile 8-10 aya ihtiyacımız olacak'

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen, tüm nüfusun aşılanması durumunda dahi bağışıklığın oluşması için 8-10 aya ihtiyaç olacağını söyledi. Gönen, bu sürede maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaya devam etmek gerektiğini ifade etti.