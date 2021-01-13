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    Sokak yıkama, köpük

    Prof. Dr. İlhan: Belediyelerin sabunlu su ile her yeri yıkamasının pandemi ile mücadelede yeri yok, su israfı

    © İHA / MURAT ÇELİK
    Koronavirüs salgını
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    Konu:
    Koronavirüs toplumsal hayatı nasıl değiştirdi?  (575)
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    Prof. Mustafa Necmi İlhan, son dönemde artan kuraklık ile birlikte ortaya çıkan su kıtlığı tehlikesine dikkat çekerek, “Sabunlu su ile her yerin yıkanması, bol su kullanılmasının pandemi ile mücadelede çok yeri yok, etkisi de yok. Sokakları, kamusal alanları fazla miktarda su ve sabunla yıkamak su israfı" diye konuştu.

    Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan yağışların yetersiz olması ile oluşacak kuraklığın salgın hastalıklara neden olabileceğini belirtti.

    ‘3 tarafımız denizlerle çevrili diye suyumuz bol değil’

    Prof. Dr. İlhan, Türkiye'nin su zengini bir ülke olmadığını belirterek, şunları kaydetti:

    "Türkiye'de yıllık kişi başı su tüketimi 1350 metreküp düzeyinde. Ama 2030 yılına geldiğimizde nüfusumuzun 100 milyon olacağını tahmin edersek, kişi başı yıllık su tüketimi 1000 metreküpün altına düşecek. Böylece, 2030 yılında su fakiri ülkeler arasında yer alabiliriz. Bu oldukça önemli. 'Türkiye'nin 3 tarafı denizlerle çevrili, ırmaklarımız, nehirlerimiz var' diye suyumuz bol değil açıkçası. Dünyada ülkeler giderek su fakirliğine doğru yol alıyor.”

    ‘Yeterli su olmazsa hastalıklar olabilir’

    Prof. Dr. İlhan, susuzluk nedeniyle ortaya çıkabilecek hastalıklara dikkat çekti:

    "İnsanlar yeteri kadar ve temiz su alamazlarsa sağlıkla bağdaşmayacağını bilmemiz gerekiyor. 20. yüzyılda sağlık alanındaki en büyük kazanımı iki konuya borçluyuz; bunlardan biri herkese yeterli ve temiz su sağlanmaya çalışılması, diğeri ise aşılama. Bu ikisi ile beraber geçtiğimiz yüzyılda on milyonlarca erken ölüm önlendi. Su yeterli olmazsa veya kirli olursa suyun kendisinden kaynaklı; hepatit A, difteri, tifo, kolera gibi hastalıklar olabilir. Pek çok olumsuz hastalık su kirliliği ile beraber bize bulaşabiliyor. Bu yüzden temiz ve yeterli su sağlanması dünyanın ortak amacı. Ama baktığımızda dünya su fakirliğine doğru gidiyor, bunun için de çeşitli önlemler almak gerekiyor."

    ‘Sokakları su ile yıkamak yerine insanların bulunduğu yere lavabolar koymak daha doğru’

    Prof. Dr. İlhan, son dönemde Kovid-19 salgını nedeniyle su tüketiminin çok fazla olduğuna da dikkat çekerek, bazı uyarılarda bulundu:

    "Pandemi dönemindeyiz, ellerimizi daha çok yıkıyoruz; çok doğru bir yaklaşım. Ama koronavirüs döneminde özellikle bazı belediyelerde görüyoruz, sabunlu su ile her yerin yıkanması, bol su kullanılması; bunun pandemi ile mücadelede çok yeri yok açıkçası, etkisi de yok. Bunu yapmak yerine insanların bulunduğu yere dezenfektanlar koymak, lavabolar koymak daha doğru olacaktır. Sokakları, kamusal alanları fazla miktarda su ve sabunla yıkamak su israfı. Koronavirüs mücadelesinde de suya ihtiyacımız olduğunu düşünürsek kontrollü şekilde el yıkama yaparsak en doğrusu bu olacaktır. Evdeki su tüketiminde suyun dikkatli kullanılması, boşa akıtılmaması çok önemli."
    ‘Belediyeler peyzajı çimenle yapmak yerine ağaç ile denesin’

    İspanya - sahil - plaj
    © AFP 2020 / JAIME REINA
    Plajı çamaşır suyuyla yıkatan belediye yetkilisi özür diledi
    Tarımsal sulamaya da dikkat çeken Prof. Dr. İlhan, "'Vahşi sulama' dediğimiz, suyu açtık, nehirden aldık, olduğu gibi tarlaya vermek yerine 'damla sulama' ya da 'hedef odaklı' sulama tarzında yaklaşımlar var. Tarımda da çok fazla miktarda suyu israf ediyoruz. Yerel yönetimlere bir mesajı da şöyle vermek gerekiyor; çimen sulamanın çok büyük su israfı yaptığını bilmemiz gerekiyor. Çimen yetiştireceğimize ağaç yetiştirirsek hem doğa için daha doğru bir yaklaşım sergilemiş oluruz hem de su israfını önlemiş oluruz. Belediyeler ya da vatandaşlar, çimen ile peyzaj yapmak yerine, ağaç ile peyzaj yapmayı tercih ederlerse daha doğru olacaktır" ifadesini kullandı.

    ‘Ankara böyle devam ederse, pek çok hastalık karşımıza çıkabilir’

    Ankara'da da yağışların az olduğuna vurgu yapan Prof. Dr. İlhan, şöyle devam etti:

    "Ankara neredeyse 20 dereceye yaklaşmış durumda. İnşallah yakın zamanda yağmur yağar. Kuraklık olursa, kuraklıkla beraber besin temininde de zorluk olacak. Besin temininde zorluk olması, çeşitli besin seçeneklerinin olamaması bağışıklık sisteminde de düşkünlüğe neden olup, iyi beslenmeme sonucunda hastalıklara zemin hazırlayabilir. Onun dışında doğrudan kuraklık olup, yağmur yağmazsa, yeterli dezenfeksiyon yapılamayacağı için, eller yeterince yıkanamayacağı için, besin maddeleri yeterince yıkanamayacağı için sular kirlenir ve pek çok hastalık karşımıza çıkabilir.”
    Konu:
    Koronavirüs toplumsal hayatı nasıl değiştirdi?  (575)
    Etiketler:
    Yağış, İstanbul, Ankara, Koronavirüs, Kuraklık, Mustafa Necmi İlhan
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