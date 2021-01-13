'Kuzey Kıbrıs'a 2 bin Pfizer aşısı yolda'

Güney Kıbrıs'ın, Avrupa Birliği'nden tedarik ettiği ve Kıbrıslı Türklere de vereceğini taahhüt ettiği koronavirüs aşılarının nasıl ve ne şekilde sevk edileceğiyle ilgili belirsizliğin 2-3 gün içinde çözülmesinin beklendiği belirtildi.

Kıbrıs Postası haber sitesinden Ulaş Barış'ın aktardığı bilgilere göre, Kuzey Kıbrıs'a gönderilecek aşıların ilk partisinin Pfizer'in ürettiği aşılardan yaklaşık 2 bin adet kadar olacağı ve çok kısa zaman içinde gönderileceği ifade edilirken, bunun için kesin bir tarih verilmedi.

Konuya ilişkin bilgi veren bir kaynak, Güney Kıbrıs Bakanlığı'nın konuyla ilgili çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürdüğünü ve aşıların sevkiyatıyla ilgili belirsizliğin 2-3 gün içinde çözülmesinin beklendiğini ifade etti.

Güney Kıbrıs yetkilileri, AB'den 1.4 milyon doz kadar aşı sipariş ettiklerini belirtmiş ve bu aşıların yaklaşık 140 bin adetinin Kıbrıslı Türklere gönderileceği açıklamıştı.

Kuzey Kıbrıs Sağlık Bakanı Ali Pilli ise 1 Ocak'ta yaptığı açıklamada Türkiye'nin aldığı Çinli Sinovac aşılarının iki hafta içerisinde kendilerine ulaşacağını söylemişti.