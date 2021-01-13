Prof. Oğuztürk: Sinovac'ın aşısı ağır hastalıktan yüzde 100 koruyor

Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, Sinovac tarafından geliştirilen koronavirüs aşısının etkinlik oranıyla ilgili konuştu. Oğuztürk, "Brezilya'da etkinlik oranı yüzde 50.4 olsa bile 'Aşı yapılan kimse ağır hastalık geçirmedi' olarak belirtiliyor. Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki, aşı ağır hastalıktan yüzde 100 koruyor" dedi.

Çinli ilaç şirketi Sinovac'ın ürettiği ve Türkiye'nin de satın aldığı CoronaVac aşısının Brezilya'da yapılan klinik deneylerde yüzde 50.4 oranında etkili olduğu görüldü.

Aşının etkinlik oranına ilişkin olarak Sabah gazetesinden Seda Okkıran'a açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, yapılan çalışmalarda CoronaVac aşısının ağır hastalıktan yüzde 100 koruduğunu belirtti.

Brezilya'da açıklanan etkinlik oranına açıklık getiren Oğuztürk, şunları söyledi:

"Çin'in CoronaVac aşısının Brezilya'da etkinlik oranı yüzde 50.4 olsa bile 'Aşı yapılan kimse ağır hastalık geçirmedi' olarak belirtiliyor. Bu cümleden bunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki aşı ağır hastalıktan yüzde 100 koruyor. Hafif hastalıktan koruma oranı ise yüzde 78 , geriye kalan yüzde 22 ise hastaneye başvuracak kadar hafif şikayetleri olmuş.

olsa bile 'Aşı yapılan kimse ağır hastalık geçirmedi' olarak belirtiliyor. Bu cümleden bunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki aşı ağır hastalıktan koruyor. Hafif hastalıktan koruma oranı ise , geriye kalan yüzde 22 ise hastaneye başvuracak kadar hafif şikayetleri olmuş. Brezilya'da yapılan çalışmalarda aşı yaptıranların yüzde 100'ü ağır hastalık geçirmemiş, yüzde 78'i hafif hastalık bile geçirmemiş. Bir aşının kriterlerini ölçebilmek için sadece bu parametreleri kullanmamak gerekiyor .

. Ön faz değerlendirmelerinde net bir sonuç beklemek daha faydalı olacaktır. Şunu belirtmek isterim ki Sinovac aşısının ağır hastalıktan korunma ihtimali yüzde 100, hastaneye yatış olayının olmaması aşıda başarı kriterlerinden bir tanesidir."

'Bizim için kriter yüzde 65'in üzerindeki başarı oranıdır'

Devamında "Aşı yaptırdıktan sonra yüzde 100 başarılı olacak diye bir kriter söz konusu değil" ifadesini kullanan Oğuztürk, dünya üzerinde üretilmiş hiçbir aşının yüzde 100 başarı sağlamadığını söyledi.

"Bizim için kriter yüzde 65'in üzerindeki başarı oranıdır. İkincisi ise ağır hastalık geçirmeme durumundaki yüzdedir. Bu Brezilya'daki oran için yüzde 100 değerdir" diye konuşan Oğuztürk, Türkiye'deki aşılama süreciyle ilgili olarak da bilgiler verdi.

İnsanların aşı yaptırdıktan sonra belli bir süre maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymak zorunda olduğunu belirten Oğuztürk, şöyle devam etti: