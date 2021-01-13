Gintsburg: Pandemi ne kadar uzun sürerse virüsün mutasyonlarının ortaya çıkma riski o kadar artar

Sputnik V aşısını geliştiren Gamaleya Araştırma Merkezi’nin Başkanı Aleksandr Gintsburg, pandemi ne kadar sürerse koronavirüsün mutasyonlarının ortaya çıkma riskinin o kadar artacağını, bu nedenle virüsle mücadelenin diğer ülkelerle birlikte yürütülmesi gerektiğini ifade etti.

Sputnik’e konuşan Gintsburg, “Pandemi ne kadar uzun sürerse, yeni mutasyonların ortaya çıkma riski de o kadar artar, bu nedenle virüsle birlikte mücadele edilmeli. Önce kendimizi, sonra tüm komşularımızı, daha sonra da tüm dünyayı korumalıyız” dedi.

‘Sputnik V’nin başka ülkelere sevkiyatı Rusya içindeki kapasiteyi etkilemiyor, aşı stokları mevcut’

Gintsburg, diğer ülkelere yapılan Sputnik V sevkiyatının Rusya içindeki üretim kapasiteleri üzerinde olumsuz bir etki yaratmadığını kaydetti.

Gintsburg’a göre, Rusya’nın bölgelerinde halihazırda aşı stokları bulunuyor. Stoklar kimilerinde daha fazla kimilerinde daha az.