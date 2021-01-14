Rus bilim insanları koronavirüsü baskılamanın yolunu buldu

Rusya Bilimler Akademisi (RAN) Biyoorganik Kimya Enstitüsü Laboratuvar Başkanı Yuriy Utkin öncülüğünde bir grup bilimci, yılan zehrinde bulunan bir enzimi kullanarak SARS-CoV-2 koronavirüsünü bastırmanın yolunu buldu.

Uzmanların yaptığı çalışmanın sonuçları ön baskılara yer verilen bioRxiv sitesinde yayınlandı.

Araştırmacılar, “Çeşitli yılan türlerinin zehrinden çıkarılan fosfolipaz A2'nin (PLA2), virüslerle yapılan deneylerde yaygın olarak kullanılan hücrelerde (Vero E6) SARS-CoV-2 koronavirüsünden çeşitli derecelerde koruma sağlayabildiğini gösterdik” açıklamasında bulundu.

Aynı zamanda uzmanlar, en sık Rusya’nın güneybatısında ve Ukrayna’da rastlanan Vipera nikolskii adlı engerek türünün zehrinin Kovid-19 patojenine karşı en etkin olduğunu saptadı.

Bilim insanlarının yaptığı çalışmanın sonuçları, yılan zehirlerinin virüsün zarfına saldıran ilaçların üretilmesi için umut verici bir araç olabileceğini ortaya koydu.

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) son verilerine göre yeni tip koronavirüs (Kovid-19) enfeksiyonu dünya genelinde 92 milyondan fazla kişiye bulaştı, 1.9 milyonun üzerinde kişi hayatını kaybetti. En fazla Kovid-19 vakalarının ve ölümlerin kaydedildiği ülkeler ABD, Hindistan ve Brezilya.