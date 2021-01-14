Bilim Kurulu üyesi Doç. Dr. Kayıpmaz anlattı: 6 adımda koronavirüs aşısı

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun Çin merkezli Sinovac şirketinin ürettiği koronavirüs aşısı CoronaVac'a acil kullanım onayı vermesinin ardından bugün itibariyle koronavirüse karşı aşılama başlıyor. Vatandaşın kafasındaki en önemli soru ise aşı sırasının ne zaman geleceği ve randevunun nasıl alınacağı.

Bilim Kurulu üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, aşılamanın nasıl yapılacağını 6 adımda anlattı. Prof. Dr. Kayıpmaz, Hürriyet'ten Meltem Özgenç'e şu açıklamalarda bulundu:

1) E-nabız yükleyin

Vatandaşlarımız aşı olup olmayacaklarını, sıralarının ne zaman geldiğini öğrenmek ve randevu alabilmek için bilgisayar veya akıllı telefonlarına Sağlık Bakanlığı’nın e-nabız uygulamasını yüklemeli.

2) ‘Randevu al’ı tıklayın

E-nabızda ‘randevu al’ seçeneği var. Tıkladığınızda Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) karşınıza geliyor. MHRS’de mavi butona bastığınızda, bağlı bulunduğunuz aile hekiminden randevu alabiliyorsunuz. Kırmızıya bastığınızda hastanede bulunan kliniklerden randevu alıyorsunuz.

3) Hastane, tarih ve saati seçin

‘Randevu al'ı tıkladığınızda COVID-19 aşı düğmesi karşınıza çıkıyor. Bunu tıkladığınızda eğer öncelikli gruptaysanız, size aşı randevusu oluşturma imkânı veriyor. Ama bu arada diyelim ki siz temaslısınız, o zaman 'Şu anda temaslısınız, 10 gün içerisinde temasınız kalktığında tekrar sorgulayın' denilecek. Tekrar sorguladığınızda aşı sıranızın geldiğini gördükten sonra bu sefer sistem üstünden randevu alacaksınız.

Öncelikli grupta değilseniz yeni gruplar eklendikçe durumunuzun yeniden değerlendirileceği bilgisini alıyorsunuz. Eğer öncelikli gruptaysanız ve aşı sıranız gelmişse, ‘Hastane randevusu al’a tıkladığınızda size en uygun hastaneyi seçebiliyorsunuz. Bir hastane seçerken de COVID-19 aşı uygulama kliniğini seçmeniz gerekiyor. Hastaneyi seçince karşınıza tarih ve saat çıkıyor. Ondan sonra aşı günü belirleniyor ve gidip aşınızı oluyorsunuz.

4) Akıllı telefonunuz veya bilgisayarınız yoksa ALO 182’yi arayın

Yoğunlaşmaya yol açmamak için randevu sistemi kullanılıyor. Aşamalar ilerledikçe kişiler, aşılama sırasının kendilerine gelip gelmediğini, e-nabız üzerinden görebilecek. Tıpkı grip aşılarında olduğu gibi. Akıllı telefonunuz veya bilgisayarınız yoksa, mevcut telefonunuzda 182’yi arayarak randevu oluşturabilirsiniz.

5) Aşı olmaya en fazla iki kişi gidin

Kalabalık ortam oluşturmamak açısından aşı olmaya tek gelinmeli. Ama kişi kendi işini kendi göremiyorsa yanında bir kişi ile de gelebilir. Aşı olduktan sonra 15 dakika beklemek gerekiyor. Bu tüm enjeksiyonlardan sonra uygulanan bir kural. Çünkü kişinin tansiyonu düşebilir, beklenmedik alerji gelişebilir. Bu arada sistem ikinci doz için randevu oluşturacak.

6) Mesajınızı kontrol edin

Aşıyı yaptırdığınızın ertesi günü şikayetiniz olup olmadığına, problem yaşayıp yaşamadığınıza ilişkin otomatik bir mesaj alacaksanız. Bu mesajı takip edin ve şikayetiniz varsa sağlık merkezine başvurun.

Öncelik kimlerde?

Aşılar öncelikle sağlık personeline yapılacak. Türkiye’de kamuda, üniversitede ve özel hastanelerde olmak üzere 1 milyon 119 bin 886 sağlık insan gücü bulunuyor. İlk etapta 3 milyon doz aşının yarısı, 28 gün sonra da diğer yarısı sağlık personeline uygulanacak. Geriye kalan aşıların ise kronik rahatsızlığı bulunan 65 yaş üstü vatandaşa uygulanması planlanıyor. Bu plan arasında toplu ve kalabalık yerde kalan yaşlı ve engelliler de bulunuyor.

Kayıt ve takip AŞILA'da

Kovid-19 aşı kayıtları ve takibi, Sağlık Bakanlığı’nın geliştirdiği ‘AŞILA’ mobil uygulaması üzerinden yapılacak. Aşı vurulmadan önce mutlaka uygulama üzerinden aşı uygunluğu kontrol edilecek. Kare kod okutulup kayıt tamamlandıktan sonra aşı yapılacak. Mobil telefonlara indirilerek kullanılabilecek uygulamayla ilgili tüm bilgilere, dokümanlara, duyurulara ve eğitim videolarına “https://asila.saglik.gov.tr” adresinden erişilebilecek. Hekimler ve sağlık personelinin kullanacağı AŞILA, “https://mobilmarket.saglik.gov.tr” adresi üzerinden IOS, Android ve Huawei için indirilebilecek.