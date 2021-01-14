Türk İmmünoloji Derneği Başkanı Oral: Aşı olduktan sonra koronavirüs kapma ihtimali var, tedbirleri elden bırakmayın

Türk İmmünoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Barbaros Oral, "Aşı olduktan sonra koronavirüs kapma ihtimali var. Ancak kişi virüsü kapsa bile hastalığı hafif geçirir ya da hiç geçirmez" ifadelerini kullandı.

Türk İmmünoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Barbaros Oral, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısıyla ilgili Hürriyet’ten Meltem Özgenç’in sorularını yanıtladı.

Oral, "Antikor oluştu demek, korona olmayacak demek mi? Antikor olunca korona olmak imkansız mı?" sorusuna, "Aşı olduktan sonra koronavirüs kapma ihtimali var. Ancak kişi virüsü kapsa bile hastalığı hafif geçirir ya da hiç geçirmez" diye yanıt verdi.

Prof. Oral devamında, "Bu nedenle, aşı geliştirme çalışmalarında aşı uygulaması sonrasında gelişen antikorun nötralizan (virüsün hedeflediği hücreye bağlanması) olup olmadığı test edilmektedir. Ancak, rutinde kullanılan ELISA kitleri antikorların nötralize edici özelliği olup olmadığını saptayamamaktadır. Bu nedenle antikorun var olduğu saptanan bireyler yine de salgın döneminde koruyucu tedbirleri elden bırakmamalıdır" ifadelerini kullandı.

"Aşı sonrası geçici hormonal değişim oluyor mu?" sorusuna da şu yanıtı veren Prof. Oral, şöyle konuştu:

'İğnesiz uygulanabilecek bir aşı henüz yakın gelecekte mümkün görülmüyor'

Prof. Oral, "Fobisi olanlar için iğnesiz aşılama mümkün mü?" sorusuna da "Şu anda faz-3 aşamasına kadar gelen aşıların tamamı kas içi uygulamaya uygundur. Dolayısıyla iğnesiz kullanımları söz konusu değil. Sadece DNA aşıları dediğimiz aşılar gen tabancası kullanılarak iğnesiz uygulanabiliyor. Ancak bu aşılar henüz faz-1’i geçebilmiş değiller. Yani iğnesiz uygulanabilecek bir aşı henüz yakın gelecekte mümkün görülmüyor" yanıtı verdi.