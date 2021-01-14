AK Partili Gültekin, eşiyle birlikte aşı oldu

Eşiyle birlikte Kovid-19 aşısı olduklarını açıklayan AK Partili Gültekin "Bugün de Niğde’mizde sağlık camiamızın bir parçası olarak eşimle birlikte ilk aşıyı yaptırıp aşılama sürecini başlattık" ifadelerini kullandı.

AK Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin, kendisi gibi eczacı olan eşi Begüm Gürbüz Gültekin ile birlikte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olduklarını duyurdu.

Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Gültekin, şu ifadeleri kullandı:

"Aşımı oldum. CoronaVac aşısına,Acil Kullanım Onayı verilmesinin ardından ilk aşı Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyelerimize uygulandı. Bugün de Niğde’mizde sağlık camiamızın bir parçası olarak eşimle birlikte ilk aşıyı yaptırıp aşılama sürecini başlattık."

💉 Aşımı oldum😊



CoronaVac aşısına,Acil Kullanım Onayı verilmesinin ardından ilk aşı Sağlık Bakanımız Sn @drfahrettinkoca ve Bilim Kurulu üyelerimize uygulandı



Bugünde,Niğde’mizde sağlık camiamızın bir parçası olarak eşimle birlikte ilk aşıyı yaptırıp aşılama sürecini başlattık pic.twitter.com/BFci7NosuN — Selim GÜLTEKİN🇹🇷 (@selimgultekn51) January 14, 2021

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Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu dün Çin merkezli Sinovac şirketinin ürettiği koronavirüs aşısı CoronaVac'a acil kullanım onayı vermişti. Bundan sonra ilk şıları canlı yayında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri olmuştu. Aşı bugün de sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı.