Sağlık Bakanı Koca: Şu an itibarıyla birinci doz aşısını olan sağlık çalışanı sayısı 100 bini geçti

Şuan itibariyle 1. doz aşısını olan sağlık çalışanı sayısı 100.000'i geçti. Türkiye aşı programı uygulamakta güçlü bir alt yapıya sahiptir. Bu güce inanan, destek veren herkese teşekkür ederim. https://t.co/osI4yY9HyR pic.twitter.com/sljpAzYnJD