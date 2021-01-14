Sağlık Bakanı Koca: Şu an itibarıyla birinci doz aşısını olan sağlık çalışanı sayısı 100 bini geçti

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nca analizleri tamamlandıktan sonra 'Acil Kullanım Onayı' verilen CoronaVac aşısı, sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı.
Birinci doz aşısını olan sağlık çalışanı sayısının 100 bini geçtiğini belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Türkiye aşı programı uygulamakta güçlü bir alt yapıya sahiptir. Bu güce inanan, destek veren herkese teşekkür ederim."
Şuan itibariyle 1. doz aşısını olan sağlık çalışanı sayısı 100.000'i geçti. Türkiye aşı programı uygulamakta güçlü bir alt yapıya sahiptir. Bu güce inanan, destek veren herkese teşekkür ederim. https://t.co/osI4yY9HyR pic.twitter.com/sljpAzYnJD— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 14, 2021
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