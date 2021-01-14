Koronavirüs aşısı olan Bilim Kurulu üyesi Kayıpmaz, yan etkileri açıkladı

Ankara'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Kovid-19 aşısı olan Bilim Kurulu üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, "Aşının ilk yan etkileri uygulanma bölgesinde ağrı, baş ağrısı, yorgunluk, kas-eklem ağrısı gibi istenmeye yan etkiler. 48 saat içinde de sonlanıyor bunlar" dedi.