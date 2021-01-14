DSÖ: Salgının ikinci yılı ilkinden daha ağır olabilir

Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) Dr. Ryan, koronavirüs salgının ikinci yılının ilkinden çok daha ağır olabileceğini belirtti.

DSÖ Acil Durum Programı Direktörü Dr. Michael Ryan, “İkinci yıla giriyoruz ve yayılma hızı ile izlediğimiz bazı diğer sorunlar dikkate alındığında ikinci yıl, ilkinden çok daha ağır olabilir” ifadesini kullandı.

Son iki hafta içinde örgüte gelen verilerin, hastalığın 'tekrar zirve yaptığına' işaret ettiğini kaydeden Dr. Ryan, kuzey yarımkürede, özellikle de Avrupa ve Kuzey Amerika’da, 'ideal kasırganın' gözlemlendiğini belirterek, “Enfeksiyonun yayılmasında artışa neden olan faktörler ayaz, kapalı alanlardaki kalabalıklar ve dolaşımdaki yeni koronavirüs mutasyonları oldu” dedi.