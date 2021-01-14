Fransa'dan AB dışındaki ülkelerden gelenlere negatif Kovid-19 testi şartı

Fransa'nın 18 Ocak'tan itibaren, Avrupa Birliği (AB) dışındaki ülkelerden gelenlerden son 72 saat içinde yapılmış negatif Kovid-19 test sonucu isteyeceği belirtildi.
Konuya ilişkin açıklama yapan Fransa Başbakanı Jean Castex saat 18.00 itibariyle ülke genelinde sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu.
#BREAKING France to require negative #Covid-19 test for all non-EU arrivals, imposes 6:00 pm nationwide #virus curfew, French Prime Minister Jean Castex announces pic.twitter.com/LrnLicZTbC— AFP News Agency (@AFP) January 14, 2021
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