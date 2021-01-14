Rusya Federal Sağlık Denetleme Ajansı: Yabancı Kovid-19 aşıları Rusya’ya gelebilir

Rusya Federal Sağlık Denetleme Ajansı (Roszdravnadzor), Pfizer şirketinin geliştirdiği dahil yurtdışında üretilen Kovid-19 aşılarının, kalitesi onaylandıktan ve tescil edildikten sonra Rusya vatandaşları için erişilebilir hale gelebileceğini belirtti

Roszdravnadzor Başkanı Alla Samoylova, “Rusya’ya ithal koronavirüs aşıları elbette girebilir. Fakat tescil edildikten sonra gelebilirler. Tescil edilirse ülkemize girer, yani aşılar dahil her türlü ilacın ülkemize girişi için hiçbir engel yok” diye açıkladı.

Samoylova, yabancı aşıların kaliteyi kanıtlayabilmesi durumunda tescil edilerek Rusya’da erişebilir duruma geleceğini söyledi.

Daha önce özel hastanelerin, devlet tarafından tescil edilmeyen yabancı aşıları kullanamayacağı açıklanmıştı.