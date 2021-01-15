Nikaragua, Sputnik V aşısı almak için görüşmeler yapıyor

Pan Amerikan Sağlık Örgütü (PAHO), Nikaragua'nın Rus Sputnik V aşısı almak için Gamaleya Araştırma Merkezi'yle görüşmeler yaptığını açıkladı.

Videokonferans yöntemiyle basın toplantısı düzenleyen PAHO Direktör Yardımcısı Jarbas Barbosa, "Nikaragua, Sputnik V aşısı almak için Rus Nikolay Gamaleya Araştırma Merkezi'yle görüşme halinde" dedi.

Barbosa, Nikaragua'nın Dünya Sağlık Örgütü'nün düşük gelirli ülkeleri desteklemek amacıyla oluşturduğu COVAX mekanizması üzerinden aşı almaya başlayacağını ekledi.

Nikaragua Devlet Başkan Yardımcısı Rosario Murillo, Kovid-19 aşısı almak için birtakım düzenlemeler yapmaya başladıklarını ancak hangi aşıları alacaklarını henüz belirlemediklerini söylemişti.

Murillo, "Yüzde 90'ın üzerinde etkinlik oranı bulunan 4 aşı olduğunu biliyoruz. Mümkün olan en kısa sürede satın alma sözleşmelerini imzalamak için çalışmalara devam ediyoruz" demişti.

Nikaragua ile birlikte Latin Amerika'da Sputnik V'ye ilgi gösteren sol hükümetlere bir yenisi eklendi. Daha önce Arjantin, Sputnik V aşısının ilk partisini almıştı. Meksika ve Bolivya da Rus aşısı alacaklarını, Şili de aşıya ilgil gösterdiklerini duyurmuştu.