‘Rusya, Mısır’a Sputnik V teknolojisini vermeye hazır’

Rusya’nın Sputnik V koronavirüs aşısının Mısır’a tedarikine hazır olduğu kaydedilirken aşının bu ülkede üretilmesi için teknoloji transferinin de mümkün olduğu belirtildi.

Rusya’nın Kahire Büyükelçiliği’nden Sputnik’e yapılan açıklamada, Sputnik V aşısının yüzde 90’dan fazla etkinliğe sahip olduğu ve birçok muadilinden farklı olarak derin dondurma için özel pahalı ekipmana gerek olmadığı anımsatılarak, “Rus aşısı +2 ilâ +8 °C derecede stoklanıp taşınabiliyor. Bu da aşıyı en uzak bölgelere bile ulaştırma fırsatını veriyor” ifadesine yer verildi.

Açıklamada, “Rusya, halka koronavirüse karşı oldukça etkili aşı sağlama konusunda Mısır ile acil işbirliğine açıktır. Tescil ile ilgili formalitelerin hızlı bir şekilde tamamlanması durumunda, Sputnik V’in teslimatı Ocak ayında büyük partiler halinde başlayabilir ve 2021’in sonraki aylarında istikrarlı bir şekilde artırılabilir” dendi.

Rus Büyükelçiliği, “Üstelik Rusya, bu aşının Mısır’da üretilmesi için teknolojisini vermeye hazır, zira Mısır uygun üretim altyapısına sahip. Bu, mümkün olan en geniş kapsamlı aşılama kampanyasını hayata geçirme fırsatını yaratacak ve Mısırlı dostlarımızın ekonomik ve dış ticaret potansiyelini geliştirmesine yardımcı olacak” diye açıkladı.

Mısır Sağlık Bakan Yardımcısı Muhammed Hassani, 7 Ocak’taki açıklamasında, ülkede en yakın zamanda Sputnik V koronavirüs aşısının klinik testlerinin başlayabileceğini duyurmuştu.