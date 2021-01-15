Türkiye'den 20 bin doz Sinovac aşısı gönderilmişti: Kuzey Kıbrıs'ta ilk koronavirüs aşısı Cumhurbaşkanı Tatar'a yapıldı

Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ersan Saner ve Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, Türkiye'den gönderilen Sinovac aşısının ilk dozunu yaptırdı.

Aşı uygulaması, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Kasım'da törenle açtığı Acil Durum Hastanesi'nde gerçekleştirildi.

'Normal hayata dönmemiz için büyük bir fırsat'

Aşının ardından konuyla ilgili Acil Durum Hastanesi’nde açıklama yapan Cumhurbaşkanı Tatar "Normal hayata dönmemiz için büyük bir fırsat yakalamış durumdayız. Dünya, aşı bulmakta zorlanıyor. Herkes halkını aşılamak için büyük bir rekabet yaşamaktadır" dedi.

Ülkede aşılama uygulamasının bugünden itibaren başlayacağı ifade edildi. Aşıların öncelikli olarak 5 bin sağlık çalışanına daha sonra da 65 yaş üstü kişilere yapılacağı belirtildi.

Türkiye dün yeni tip koronavirüsle (kovid-19) mücadele kapsamında Kuzey Kıbrıs'a 20 bin doz Sinovac aşısı göndermişti

Kuzey Kıbrıs'ta son durum

Kuzey Kıbrıs'ta koronavirüs salgınında son 24 saatte 19 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı bin 829'a yükseldi.

Kuzey Kıbrıs Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 2 bin 40 test yapıldığı, 19 yeni vaka tespit edildiği bildirildi. Vakalardan 1'nin ülke dışından geldiği, 5’inin karantinada bulunan temaslı vaka olduğu, 13’ünün ise yerel vaka olduğu belirtildi.