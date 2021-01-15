Rusya'da vaka sayısı 3 milyon 500 bini geçti

Rusya’da son 24 saatte koronavirüs vaka sayısı 24 bin 715 arttı. Böylelikle ülkedeki vaka sayısı 3 milyon 520 bin 531’e yükseldi.

Koronavirüsle mücadele merkezinin açıklamasına göre, vaka sayısı 24 bin 715 artarak 3 milyon 520 bin 531’e çıktı.

Başkent Moskova’da 5534, St. Petersburg’da 3094, Moskova bölgesinde 1361 vaka görüldü.

Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı gün içinde 555 arttı. Pandemi boyunca yaşanan can kaybı 64 bin 495’e yükseldi.

Gün içinde 27 bin 636 kişi iyileşti. Pandeminin başlangıcından beri hastalığı yenenlerin sayısı 2 milyon 909 bin 680’e çıktı.