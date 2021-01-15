Sputnik V aşısı Paraguay'da tescil edildi

RDIF’in açıklamasında Paraguay Sağlık Bakanlığı’nın Sputnik V aşısını onayladığı belirtildi.

The Ministry of Health of the Republic of Paraguay approved #SputnikV under the emergency use authorization procedure. The approval proves the increasing interest of Latin American countries in a safe and effective Russian vaccine against #COVID19. https://t.co/VigiJu1L7P — Sputnik V (@sputnikvaccine) January 15, 2021

Tescil işlemi ülkede ek klinik araştırmalar olmadan acil kullanım yetkilendirme prosedürü çerçevesinde gerçekleştirildi. Aynı prosedür Arjantin, Bolivya, Sırbistan, Cezayir, Filistin ve Venezüella’da da uygulanmıştı. Sevkiyatlar RDIF’in Hindistan, Çin, Güney Kore ve başka ülkelerdeki uluslararası partnerleri tarafından yürütülecek.

RDIF Başkanı Kirill Dmitriyev, aşının yakında bir dizi başka ülkede de tescil edilmesini beklediklerini ifade etti.