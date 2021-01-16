‘Rusya’da toplu aşılama 18 Ocak’ta başlayacak’

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, Rossiya 24 televizyonuna açıklamasında, ülke vatandaşlarına yönelik toplu aşılamanın 18 Ocak’ta başlayacağını söyledi. Golikova, Çumakov Merkezi tarafından geliştirilen yeni bir aşının da toplu aşılama programına katılmasını beklediğini ekledi.

Durum kontrol altında

Rusya’nın aşı geliştirme ve uygulama konusunda başarılı deneyime sahip olduğunu kaydeden Başbakan Yardımcısı, koronavirüsle ilgili durumun kontrol altında olduğunu kaydetti.

Rusya’da, yeni tip koronavirüs salgının kontrolü için zamanında ve kaliteli karar alma fırsatını veren bilimsel potansiyelin oluşturulduğunu dile getiren Golikova, “Önemli olan, bunu ilk günlerden itibaren yapılmış olmamız” dedi.

200’den fazla test sistemi geliştirildi

Rusya’da koronavirüs ve antikorların tespiti için 200’den fazla test sisteminin geliştirilip tescil edildiğini anlatan Başbakan Yardımcısı, “Rusya’da geliştirilen test sistemlerinin şu anda 50’den fazla ülkede kullanıldığını kaydetmek isterim” ifadesini kullandı.

400’den fazla koronavirüs türünün şifresi çözüldü

Rusya’da koronavirüs hastaları ortaya çıkınca bilim insanlarının bu koronavirüsün yeni türlerini de tespit etmeye başladığını söyleyen Golikova, ülkede 600’den fazla türün belirlendiğini belirterek, “Aralarından 400’den fazlasının tam gen dizilimi gerçekleştirildi” dedi.

Golikova, Rusya’nın yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) genetik çeşitliliğinin ve pandemik potansiyelinin evriminin araştırılmasında aktif rol aldığını kaydetti.