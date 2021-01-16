Rusya’da koronavirüsün yeni mutasyonunu bir saatte tespit edebilen test kiti geliştirildi

Rospotrebnadzor Epidemiyoloji Merkez Araştırma Enstitüsü Direktörü Vasiliy Akimkin, 'İngiliz varyantlı' koronavirüsü tespit edebilen test kitinin yakın bir zamanda tescil için ilgili kurumlara gönderileceğini söyledi.

Rusya Tüketiciyi ve İnsan Sağlığını Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) Epidemiyoloji Merkez Araştırma Enstitüsü Direktörü Vasiliy Akimkin, Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova’nın epidemiyologlarla yaptığı toplantıda, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ‘İngiliz varyantını’ tespit edebilen test kitinin önümüzdeki günlerde tescil için ilgili kurumlara gönderileceğini belirterek şunları ifade etti:

“Yeni yıl tatillerinde mümkün olan en kısa sürede meslektaşlarımız bir dizi primer ve sonda hazırladı, sipariş etti ve aldı. Bu virüs, öncelikle daha bulaşıcı olup daha yüksek bir viral yüke sahip bulunuyor. Dün, gerçek virüsün RNA'sına olumlu bir yanıt aldık, bu da bugün İngiliz mutasyonlu ve mutasyonsuz bir virüsü tespit etmemize olanak tanıyor. Bu test sistemi yakın bir zamanda tescil için gönderilecek.”