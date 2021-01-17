Sırp basını: Batı, Rus bilim insanlarının başarılarını gizlemeye çalışıyor

Sırp basını, Batı ülkelerinin, Rus bilim insanlarının başarılarını gölgede bırakmak ve Sputnik V koronavirüs aşısıyla ilgili bilgileri gizlemek için mümkün olan her şey yaptığını belirtti.

Sırbistan’ın "Pecat" gazetesinin haberinde, Rus bilim insanlarının geliştirdiği Sputnik V koronavirüs aşısının Ağustos ayı sonlarında tescil edildiğine işaret edilerek, “Rus bilim insanları bunu Batılı mevkidaşlarından yaklaşık 4 ay önce yapmasına rağmen bu rakipleri, bunu gizlemek için elinden geleni yapıyor” ifadesine yer verildi.

Batı medyasının, Rus bilim insanlarının büyük başarısı hakkında neredeyse tek bir kelime etmediği ve aşı geliştirme konusunda “tüm insanlığı yararı için çabaları birleştirme” çağrılarını görmezden geldiği ifade edilirken Batı ülkelerinin, kendi üreticileri birkaç ay avans elde etsin diye Rus aşıyı eleştirdiğini kaydetti.

Haberde, “Geniş kapsamlı aşılama 3 ay önce başlasaydı, etkisi çok daha büyük ve hızlı olurdu ve dünya salgından çok daha hızlı kurtulurdu. Ama bu olmadı ve hatta Batı medyasının hedef kitlesinin büyük kısmı halen Sputnik V ile ilgili tam bilgi alamıyor” ifadesine yer verildi.

Sputnik V, dünyanın tek koronavirüs aşısıyken eleştiri yağmuruna tutulduğuna dikkat çeken Sırp gazetesi, Batı medyasının ancak diğer aşılar piyasaya sürüldükten sonra tarafsız anlatıma geçtiğini belirterek sebebinin, Rus aşının Batılı rakipler için oluşturduğu büyük tehdit olduğunu ileri sürdü.

Rus yetkililerin Sputnik V hakkında “saf gerçek anlattığı” ortaya çıktığını belirten Pecat gazetesi, “Onlar başarılarını, sadece kârı düşünmeden tüm dünyayla paylaşmak ve herkesin erişebileceği hale getirmek isteyince de neredeyse tüm dünyayı biyolojik silahla yok etmek isteyen teröristler ilan edildi” diye yazdı.