Romanya, Türkiye'yi Kovid-19 salgınında 'riskli ülkeler' listesinden çıkardı

Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında riskli ülkeler listesini haftalık olarak güncelleyen Romanya, Türkiye’yi bu listeden çıkardı.

Romanya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarında düşüş kaydedilen Türkiye'yi 'riskli ülkeler' listesinden çıkardı. Türkiye, bir ay önce riskli ülkeler listesine dahil edilmişti.

Romanya Ulusal Acil Durumlar Komitesi tarafından alınan karara göre, Kovid-19’a karşı her iki doz aşıyı yaptıran kişiler, ikinci dozun vurulduğu tarihin üzerinden 10 gün geçmesinin ardından riskli ülkelerden gelseler bile karantinaya alınmayacak.

Bu kişilerin, Romanya'ya girişte, geldikleri ülkede aşıyı vuran sağlık birimi tarafından her iki aşıyı da olduklarını gösteren belgeyi ibraz etmeleri zorunlu olacak.