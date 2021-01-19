Kuzey Kıbrıs'ta gece sokağa çıkma yasağı yeniden başladı

Kuzey Kıbrıs'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artması üzerine Bakanlar Kurulu, gece sokağa çıkma yasağını yeniden yürürlüğe koydu.

Ülkede 25 Ocak tarihine kadar gece saat 22.00’den sabah 05.00’e kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Temel ihtiyaçların giderilmesi amacıyla çalışmasına izin verilen özel sektör çalışanları ve kamuda önemli hizmetleri yerine getiren çalışanlar ise yasaktan muaf tutuldu.

Kovid-19 salgını nedeniyle ülkede ilk ve orta dereceleri okullar ikinci bir duyuruya kadar kapatılırken, otel ve kumarhanelerde müşterilerin yasak saati bitinceye kadar içeride kalmasına izin verildi.

Yeni kısıtlamalar sonrası uçuşlar 2’ye, deniz seferleri de 1’e indirildi. Güney Kıbrıs'a girişler ise kapatıldı. Gündüz gündelik işlerini yürüten halkın gece uygulanan sokağa çıkma yasağına büyük ölçüde uyduğu görüldü.

Öte yandan Kuzey Kıbrıs'ta toplam vaka sayısı bin 921’e, toplam can kaybı ise 11’e ulaştı. Bin 672 kişi virüsü yenerek sağlığına kavuşurken, 3’ü yoğun bakımda olmak üzere 473 kişi hastanelerde tedavi altında bulunuyor.