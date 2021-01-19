'Kovid-19'u atlatanların üçte biri taburcu edildikten sonraki ilk 5 ayda tekrar hastaneye kaldırıldı'

İngiltere Ulusal İstatistik Kurumu'nun, University College London ve Leicester Üniversitesi ile yürüttüğü çalışma çerçevesinde yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) atlatan 47 bin 780 kişi takip edildi.
Çalışmada hastaların yaklaşık yüzde 30'unun (14 bin 140 kişi), Kovid-19'u atlattıktan sonraki 140 gün içinde kardiyovasküler sorunlarda artış, solunum güçlüğü ve yüksek şeker şikayetleriyle tekrar hastaneye kaldırıldığı, bu kişilerin yüzde 12.3'ünün hayatını kaybettiği gözlendi.
Araştırmanın bulguları henüz hakemli dergide yayınlanmazken, incelenen hastaların yaş ortalamasının 65 olduğu, 2020'nin ilk 8 ayında Kovid-19 tanısıyla hastaneye kaldırıldıkları ve iyileşmelerinin ardından taburcu edildikleri belirtildi.
University College London'ın İngiltere'deki nöroloji dergisi Brain'de yayınlanan araştırması da Kovid-19 ile deliryum, beyin iltihabı, felç ve sinir hasarı gibi nörolojik komplikasyonlar arasında ilişki olduğunu ortaya koymuştu.
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