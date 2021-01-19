Sağlık Bakanlığı'ndan aşı uygulama kuralları

Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 aşısının uygulanması ve sonrası oluşabilecek istenmeyen etkilerin takibine ilişkin kuralları açıkladı. Buna göre, yüksek alerjik reaksiyon olması durumunda ikinci doz uygulanmayacak. Hamlileliğin ilk üç ayında aşı yapılmaması önerildi, emziren annelerse aşı olabilecek.