İtalyan şirket yolcu uçağını soğuk depolu hava aracına çevirdi: Bir doz aşının transfer maliyeti 0.005 dolara iniyor 

İtalyan uçak şirketi Tecnam, Kovid-19 aşılarının ulaştırılmasına destek olmak için P2012 Travelcare uçağını eksi 85 derece soğuk depolu bir taşıma uçağına dönüştürdü. Böylece her bir Pfizer ve Moderna aşısı dozunun taşınma maliyeti 13.5 dolardan 0.005 dolara düşecek.

Kovid-19 aşılarının en ücra bölgelere dahi ulaştırılmasını amaçlayan İtalyan uçak şirketi Tecnam, derin dondurucu üreticisi DESMON işbirliği ile 11 yolcu kapasiteli uçaklarından birini eksi 85 derece soğuk depolu bir taşıma uçağına dönüştürdü. Bu sayede uçak eksi 70 derece sıcaklıkta muhafaza edilmesi gereken Pfizer aşılarını taşıyabilecek.

Dailymail’de yer alan habere göre, soğuk depolu bir kargo uçağına dönüştürülen P2012 Travelcare isimli uçak 115 bin aşıyı 12 saat boyunca taşıyabilme kapasitesine sahip.

Bu yöntemle her bir aşının transfer maliyeti, 0.005 dolara (yaklaşık 4 kuruş) mal oluyor. Ancak alternatif taşıma yöntemleriyle aynı maliyet doz başına 13.5 dolara kadar çıkabiliyor.

Uçak her hava koşulunda seyahat etmesini sağlayacak belgelere sahip. Böylece ana lojistik noktalarından hızlı gönderimlerin yanı sıra büyük uluslararası havalimanları ve ücra uçak pistleri arasında teslimata olanak sağlıyor.

‘P2012 TRAVELCARE adil ve etkili aşı dağıtımı için tasarlandı’

Tecnam İdari Yöneticisi Giovanni Pascale Langer uçağın dönüşüm sürecini, şöyle anlattı: