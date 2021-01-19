'Sputnik V ile AstraZeneca aşılarından oluşan kombine aşının, şubat başında insanlar üzerinde test edilmesi bekleniyor'

Hem Sputnik V hem de AstraZeneca aşılarını üretecek olan R-Pharm şirketinin Genel Müdürü Aleksey Repik, kombine aşının insan üzerindeki testlerinin önümüzdeki ayın başında başlamasının beklendiğini ifade etti.

Repik, testlerin Rusya, Azerbaycan, Belarus, Arjantin, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve çeşitli ülkelerde yapılacağını belirtti.

AstraZeneca'dan konuya ilişkin bir açıklama gelmezken, Sputnik V aşısını geliştiren Gamaleya Araştırma Merkezi'ne yakın bir kaynak testler kapsamındaki ilk aşılamaların şubat başında yapılacağını ve testlerin yapılacağı ülkeler arasında Ukrayna'nın da yer alacağını söylemişti.

Aralık ayında Rusya ve İngiltere'de geliştirilen Kovid-19 aşılarını birleştirme kararı alan Gamaleya Araştırma Merkezi ile AstraZeneca, Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu ve R-Pharm eczacılık şirketinin dahil olduğu bir mutabakat zaptı imzalamıştı.

Sputnik V aşısının yüksek etkinlik gösterdiği sonucuna ulaşıldıktan sonra Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) ve Gamaleya Araştırma Merkezi, AstraZeneca’ya 23 Kasım 2020’de şirketin kendi aşısının etkinliğinin artırılması için Sputnik V’deki bileşenlerden birinin kullanılmasını teklif etmişti.

Teklifi kabul eden AstraZeneca, klinik araştırmalarında kendi aşısını Sputnik V aşısının adenovirüs serotip 26 vektörü ile birleştirerek kullanıyor. Araştırmanın neticesinde AstraZeneca uzmanları bu tür bir yaklaşımla aşının etkinliğinin artması olasılığını inceleyecek.

Diğer yandan RDIF'in teklifi, Rusya tarafının girişimci yaklaşımı konusunda bir örnek teşkil etmişti. Rusya sadece dünyanın en etkili koronavirüs aşısını geliştirmekle kalmayıp iki vektör teknolojili bir dizi aşının geliştirilmesi için Sputnik V'nin vektörlerinin kullanılmasını önermişti.