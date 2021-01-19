ABD'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 400 bini geçti

Johns Hopkins Üniversitesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisinin ABD'deki seyrine ilişkin güncel verileri paylaştı.

Üniversitenin derlediği verilere göre ülkede, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 400 bin 22'ye ulaştı.

Bununla birlikte ülkede tespit edilen vakaların toplam sayısı da yaklaşık 24 milyon 100 bin olarak kaydedildi.

ABD, pandeminin merkez üssü konumunda olmayı sürdürüyor.